IN BEELD: Backstreet Boys treden op als Spice Girls MVO

08 mei 2018

11u56 0 Celebrities Tijdens een speciaal aan hen gewijde cruise, traden de Backstreet Boys op als hun jaren 90-collega's de Spice Girls.

Fans gingen compleet uit hun dak toen Nick Carter als Emma Bunton, Howie Dorough als Geri Halliwell, Kevin Richardson als Victoria Beckham, AJ MacLean als Mel B en Brian Litrell als Mel C het podium betraden. De 'Spice Boys' probeerden hun beste dansmoves te tonen op de monsterhit Wannabe. "Ik was verrast hoe goed ze eruit zagen als vrouwen," zei een fan tegen Entertainment Tonight. "Ze moeten echt wel geoefend hebben op het dragen van die typische Spice Girls schoenen, met die dikke zolen. Het was een en al 'girl power' wat ze uitstraalden!"

Het was de zesde fan-cruise van BSB, die aan de vooravond staan van hun residentie in Las Vegas. De band vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum.