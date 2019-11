IN BEELD. Arnold Schwarzenegger doet boodschappen in een tank SDE

12 november 2019

21u57 0 Celebrities Wanneer je Arnold Schwarzenegger (72) bent, dan verplaats je je in stijl. Een simpel uitje naar de supermarkt doet de ‘Terminator’-ster dan ook in een Pinzgauer, een SUV die eruitziet als een echte tank.

Het lijkt erop dat Arnold Schwarzenegger ook in zijn privéleven al eens graag de militaire sferen opzoekt. Zo heeft de acteur een enorme autocollectie, met daarin onder meer verschillende Hummers, een M47 Patton Tank, en het voormalige militaire voertuig Dodge M37. Zijn boodschappen doet hij in een Pinzgauer, zo toonde hij dinsdag. Dat is een SUV, die begint bij 18.000 dollar en afhankelijk van het model 70.000 dollar kan kosten. Het mag er dan indrukwekkend uitzien, de 72-acteur had het zichtbaar wel moeilijk om in de auto te kruipen.