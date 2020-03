IN BEELD. Amy Winehouse geëerd met tegel in haar oude buurt MVO

04 maart 2020

17u54

Bron: ANP 1 Celebrities Amy Winehouse heeft bijna negen jaar na haar dood een tegel gekregen op de Music Walk of Fame in de Londense wijk Camden, waar de zangeres woonde. Het plakkaat werd woensdag onthuld tijdens een ceremonie waarbij haar ouders, andere nabestaanden en fans aanwezig waren.

Amy woonde een groot deel van haar leven in Camden en nog steeds reizen fans af naar de voormalige woning van hun idool. “Ze was gek op Camden en nu maakt ze een onuitwisbaar deel uit van de straten”, reageerde haar vader Mitch tegen BBC Radio 6. “Het is een prachtig eerbetoon aan haar, maar daarnaast herinnert het ons er ook aan dat ze er niet meer is.”

De tegel is niet het enige eerbetoon aan de zangeres dit jaar. Mitch vertelde dat er de komende maanden nog meer projecten worden bekendgemaakt. “Ik kan er niet zo veel over uitweiden, maar er zijn plannen voor een film en een Broadway-show”, zei hij. “Het wordt allemaal in de nabije toekomst aangekondigd.”

De ouders van Amy begonnen na haar dood op 23 juli 2011 de Amy Winehouse Foundation, die zich inzet voor jongeren met drugs- en alcoholproblemen. De zangeres worstelde zelf met verslavingen en overleed op 27-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Na afloop van de ceremonie op woensdag werd geld opgehaald voor de organisatie.