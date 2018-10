IN BEELD. Amber Rose in trouwjurk tijdens jaarlijkse 'SlutWalk' MVO

Amber Rose maakte een opvallende verschijning tijdens de vierde editie van de 'Amber Rose SlutWalk' in Los Angeles. Het 34-jarige glamourmodel verscheen in een korte bruidsjurk, inclusief sluier en jarretels.

"Trouw met een slet. Wij zijn leuker", stond op het bord dat Amber vasthield. Vorig jaar verscheen Rose nog als sexy superheld op de mars die zij sinds 2015 organiseert in een poging mensen positiever over hun lichaam te laten denken. Ook roept de ex van rappers Kanye West en Wiz Khalifa op tot meer gelijkheid voor vrouwen en hoopt ze dat mensen minder bekrompen over seks gaan denken.

Rose bedacht de SlutWalk omdat ze vaak is uitgescholden voor slet. Ze wilde de negatieve betekenis van het woord omdraaien door het zich toe te eigenen. Jaarlijks doen duizenden mensen mee met de slettenloop van Amber.