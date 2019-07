IN BEELD. 50 jaar, maar nog geen haar veranderd: Jennifer Lopez door de jaren heen MVO

24 juli 2019

11u00 12 Celebrities Jennifer Lopez, aka J.Lo, wordt vandaag 50 jaar. Dat is er echter helemaal niet aan te merken, want de popster ziet er nog altijd bijna hetzelfde uit als toen haar carrière pas van start ging.

Juni 1997

Hier zien we J Lo in haar minder bekende jaren, tijdens een modebenefiet dat georganiseerd werd door Tom Ford en Gucci.

Januari 1998

Jennifer woonde de Golden Globe Awards bij in het Beverly Hilton Hotel, uiteraard in Beverly Hills.

December 1999

J Lo repeteert voor haar optreden tijdens de Billboard Music Awards in het MGM Grand te Las Vegas. Haar populariteit blijft maar stijgen.

Februari 2000

Lopez verschijnt op de rode loper van de Grammy Awards, in een opvallende groen met blauwe jurk, die open valt tot onder haar navel.

2002: ‘Jenny From The Block’

Dé hit waarvoor J Lo, aka ‘Jenny from the block’ altijd herinnerd zal worden, dropt wereldwijd. In de clip zien we haar in een losse broek en een topje, tot nu toe één van haar meest iconische looks. In het nummer haalt ze uit naar haar haters: “Laat je niet misleiden door de juwelen die ik draag, ik zal altijd Jenny van om de hoek blijven. Vroeger had ik weinig, vandaag heb ik veel, maar waar ik ook ga, ik zal altijd onthouden waar ik vandaan kom.”

September 2004

Jennifer verschijnt in een lange jurk met lange laarzen, voor haar hotel in New York. Een meer verhullende look dan we van haar gewoon zijn.

Maart 2006

Jenny wordt uitgenodigd op de beste feestjes. In 2006 ging ze in een groene jurk naar de Oscars-afterparty van Vanity Fair, in West Hollywood.

Februari 2012

In 2012 komt ze naar de 48ste Oscars in een aansluitende jurk.

Augustus 2014

Twee jaar later, op de rode loper van de MTV Video Music Awards in Los Angeles, laat ze nog iets meer huid zien in een glitterend exemplaar.

Juli 2019

En ook vandaag kan J Lo nog dragen wat ze maar wil. Tijdens haar set op het Summerfest Music Festival in Milwaukee, Wisconson, blies ze de pannen van het dak. Ze maakte niet alleen indruk met haar outfit, maar ook met haar performance.