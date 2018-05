In beeld: 20 jaar geleden werd Tanja Dexters Miss België en dat vraagt om een exclusief feestje SVH

09 mei 2018

15u30 1 Celebrities Deze maand is het exact twintig jaar geleden dat Tanja Dexters (41) zich tot allermooiste van het land kroonde. Gisteren werd die gebeurtenis feestelijk herdacht met een exclusief etentje, de nodige champagne, een helikoptervlucht voor wie van ver moest komen, en twaalf ex-Missen. Geen wonder dat Dexters in opperbeste stemming was.

“Die dag blijft één van de allermooiste momenten uit mijn leven. Dus wilde ik iets speciaals doen. Ik heb enkele Missen van mijn generatie hier in Antwerpen uitgenodigd bij restaurant Il Capriani.” En Tanja deed zelfs meer. “Ilse De Meulemeester stuurde me vandaag nog (gisteren, red.) voor de grap een berichtje of ik geen helikopter kon regelen. Dat heb ik dus maar gedaan.” Tekenden ook onder meer present: Ellen Petri, Alizée Poulicek, Véronique De Kock, Ilse Demeulemeester en Ann Van Elsen.