In bad met Kevin De Bruyne en Mason Milian

13 juni 2018

00u00 0 Celebrities In het rijtje Rode Duivel-documentaires gunt Kevin De Bruyne (26) ons vanavond een blik achter de schermen. De topspeler bij Manchester City is het voorbije seizoen van dichtbij gevolgd voor deze aflevering.

Vrienden van Kevin hebben hem met een camera gevolgd op de club, thuis, en voor en na belangrijke wedstrijden. Dat levert persoonlijke, vaak verrassende en soms ontroerende beelden op. Want naast een profvoetballer krijgen we ook een toegewijde papa te zien. Kevin, die in juni vorig jaar trouwde met Michèle Lacroix (23), blijkt immers een echte familieman te zijn. Zo zien we hem de luier van zoontje Mason Milian (2) verversen en ravot hij erop los tijdens familiefeestjes. De immer bescheiden jongeman uit Drongen lijkt een perfect evenwicht te bewaren tussen topsport, roem en het familieleven. Als kers op de taart is sportjournalist Ruben Van Gucht op het einde van het seizoen zelf naar Manchester getrokken om Kevin op te zoeken. Hij heeft met hem gepraat over zijn leven als topvoetballer en vroeg hem ook wat hij verwacht van het WK.

'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester'

Eén 21.30 uur