In alle stilte: Gers Pardoel verlaat zijn gezin

Het huwelijk tussen Gers Pardoel (36) e n zijn vriendin en manager Sélina Van Gool is op de klippen gelopen. Het koppel is in alle stilte gescheiden. Gers heeft volgens De Telegraaf bovendien al een nieuwe vriendin, met wie hij intussen samenwoont.

Het leek nochtans eeuwige liefde tussen Séline en Pardoel, de zanger die voor haar ‘Spring maar achterop bij mij’ zong. Pardoel liep haar tegen het lijf in de kledingzaak waar zij aan de slag was. Sélina stond al aan zijn zijde vóór Gers’ grote doorbraak in 2009. Als manager, met haar eigen managementbedrijf Goudrocc, timmerden de twee samen aan zijn carrière. En mét succes!

"Al een tijdje"

Dat sprookje blijkt nu dus over en uit. Het koppel is volgens De Telegraaf al een tijdje geleden uit elkaar gegaan. Ze zijn in het grootste geheim gescheiden. De krant weet dat Sélina de villa van de zanger in Tilburg (Noord-Brabant) al enkele maanden geleden heeft verlaten. Ze woont nu veel bescheidener, op zo'n zes kilometer afstand van Gers. Nochtans heeft Sélina vorig jaar de helft van de villa gekocht, voor zo'n voor 272.500 euro.

Foto's gewist

De scheiding van Gers en Sélina speelt zich niet alleen in hun huiskamer, maar ook op de sociale media af. Op Instagram werden alle foto’s waar zij en Gers samen op staan vakkundig verwijderd. Ook op zijn pagina werd een en ander al aangepast: enkel Gers, die een wandeling maakt met zijn kinderen in het bos, is er te zien.

Nieuwe vriendin

De 'Ik neem je mee'-artiest laat de breuk volgens de Nederlandse krant evenwel niet aan zijn hart komen, wel integendeel. Gers beleeft namelijk al een nieuwe romance met Vienna, met wie hij al samen woont. Gers en Sélina hebben samen twee kinderen: Goud en Rocci. Sélina heeft niet gereageerd op het nieuws.