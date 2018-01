Illusionist David Copperfield staat achter #MeToo, ook al wordt hij zelf beschuldigd: "Terwijl ik de storm doorsta, moet deze beweging groeien" MVO

25 januari 2018

06u20 0 Celebrities Enkele uren nadat David Copperfield zijn volgers via Twitter vroeg 'om niet zo snel te oordelen over mensen in het #MeToo tijdperk', is hij ervan beschuldigd in 1988 het toen 17-jarige model Brittney Lewis te hebben gedrogeerd en misbruikt.

Het voorval zou na een van zijn shows hebben plaats gevonden en Lewis beweert dat ze daarna gedwongen werd een brief te schrijven waarin stond dat alles prima was met haar. Volgens Copperfield was er niets gebeurd, 'omdat ze minderjarig was'.

De beschuldiging was opvallend, omdat de illusionist in zijn epistel op Twitter uitgebreid inging op de vorige keer dat hij beschuldigd werd van onzedelijk gedrag. In 2007 zou hij zich misdragen hebben, maar uiteindelijk werd de zaak afgeblazen omdat de dame in kwestie had gelogen. Iets wat David nog altijd zeer hoog zit: "Het is vreselijk om vals beschuldigd te worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Mijn hele wereld werd op z'n kop gezet."

Copperfield is een groot voorstander van de #MeToo beweging, iets wat volgens hem 'allang had moeten gebeuren'. "Terwijl ik weer een storm moet doorstaan, moet deze beweging groeien en floreren." De woordvoerder van de illusionist wilde niet ingaan op de nieuwe beschuldiging van misbruik.