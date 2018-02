IJspiste maken in je tuin? Staf Coppens legt uit hoe je eraan begint Ingrid De Vos

27 februari 2018

16u10 10 Celebrities Willen de kinderen schaatsen, maar zie je op tegen de drukte op vijvers waar dat mag? Maak dan zelf een ijsbaan in de tuin. “Als je er nu aan begint, kan je kroost morgenavond al op de piste”, zegt VTM-presentator Staf Coppens Willen de kinderen schaatsen, maar zie je op tegen de drukte op vijvers waar dat mag? Maak dan zelf een ijsbaan in de tuin. “Als je er nu aan begint, kan je kroost morgenavond al op de piste”, zegt VTM-presentator Staf Coppens achter wiens huis weer elke avond pirouettes worden gedraaid

Een ijspiste maken gaat verrassend makkelijk, vertelt Staf, die zich daar vorig jaar voor het eerst aan waagde. “Dit ging veel vlotter dan een opblaaszwembad installeren — daar begin ik nooit meer aan. Ik gebruikte wat balken die ik nog had liggen. Met ijzeren profielen heb ik die aan mekaar gezet. In twintig minuutjes had ik een frame van 9 op 10 meter. Dat plaats je op een zo vlak mogelijke plek in de tuin, die liefst niet al te veel zon krijgt. Leg er een groot zeil in open, dat je aan de zijkanten over de balkjes trekt en aanspant. Wij vullen het frame met regenwater. Wachten op een dikke ijslaag hoeft niet. De kinderen kunnen hun hartje al ophalen op 3 centimeter ijs. Nora (8) en Beau (9) hebben gisteren weer tot 9 uur ’s avonds buiten gespeeld. Nadien moet je de witte sneeuw wel even van je ijsbaan halen. Ik giet er dan telkens een emmer water bovenop, zo vind je na een nachtje vrieskou weer een gladde piste. En tegelijk wordt het ijs wat dikker."

Zo kunnen ook Staf en zijn vrouw Monique van der Velden hun rondjes schaatsen in de tuin. De twee zijn samen sinds de Nederlandse schaatskampioene Staf in 2006 heeft gecoacht voor ‘Dancing on Ice’.

In onderstaand filmpje legt Staf Coppens uit hoe je er zelf aan begint.