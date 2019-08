Iggy Azalea werd behandeld voor mentale problemen SD

06 augustus 2019

20u16

Bron: ANP/Cosmpolitan 0 Celebrities Iggy Azalea (29) heeft op aandringen van haar management twee weken in een kliniek doorgebracht. Daar sprak ze met een therapeut haar leven door, zo vertelt ze aan Cosmopolitan.

In 2014 ging het de Australische voor de wind. Haar debuutplaat ‘The New Classic’ was een hit, ze had een relatie met basketballer Nick Young en was genomineerd voor een Grammy. Maar zo snel als ze doorbrak, zo snel dreigde Iggy ook weer van het toneel te verdwijnen. Ze kon "goedbedoelde kritiek niet onderscheiden van trolling op het internet", vertelt de 29-jarige rapper. Toen greep haar management in en stuurde haar naar een kliniek in Arizona. Ze verzette zich eerst, maar bracht uiteindelijk twee weken in de instelling door.

Samen met een therapeut nam Iggy alles door: haar jeugd en wat haar als kind de controle deed verliezen, haar controleproblemen als volwassene en haar moeilijkheden om kritiek te aanvaarden. Ze ontdekte dat ze zichzelf saboteerde én dat ze mentaal een pauze nodig had. “Ik kon gewoon niet meer verder op dit krankzinnige niveau”, vertelt Iggy. “Alles was zo overweldigend. In amper een paar maanden ben je plots mega f*cking beroemd.” Na een tijdje kreeg Iggy het gevoel dat ze de controle over haar leven terug had.

Op 19 juli dit jaar kwam haar tweede album uit: ‘In My Defense’. De rapper ziet het als een nieuwe kans. "In het leven krijg je altijd een nieuwe kans, zolang je er maar met volle overgave voor vecht. En ik stop niet met vechten voor een nieuwe kans tot iemand me er één geeft.”