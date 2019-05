Iggy Azalea reageert op gelekte naaktfoto's: "Ik voel me beschaamd, misbruikt, boos en verdrietig” SD

28 mei 2019

Dit weekend zijn enkele naaktfoto's van Iggy Azalea (28) op het internet gelekt. De zangeres heeft nu op het gebeuren gereageerd en roept haar fans op om rekening te houden met haar gevoelens. "Het is alsof een nucleaire bom ontploft is", reageert ze.

“Vandaag ben ik een bundel van negatieve emoties”, schrijft zangeres Iggy Azalea in een (al opnieuw verwijderd) bericht op sociale media. “Ik voel me verblind, beschaamd, misbruikt, boos, verdrietig en een miljoen andere dingen. Niet alleen omdat ik hiervoor geen toestemming heb gegeven, maar ook vanwege de verachtelijke manier waarop mensen hebben gereageerd”, klinkt het. De zangeres deelt hoe de opmerkingen die ze (voornamelijk van mannen) krijgt, haar misselijk maken. “De ronduit boosaardige dingen die mensen zeggen, zijn overweldigend en geven me zin om over te geven”, zegt ze. “Als je ooit eerder vernederd bent geweest in het bijzijn van je familie en de mensen waarom je geeft, kan je misschien begrijpen wat ik nu meemaak. Het is alsof een nucleaire bom ontploft is en je niet alleen emotioneel vernietigt, maar ook een vernietigend pad achterlaat in je persoonlijke leven, en je relaties en de mensen die het belangrijkst zijn in je leven beïnvloedt.”

Volgens Azalea zijn de foto’s afkomstig uit een fotoshoot die ze voor het magazine GQ deed, maar was het niet de bedoeling dat ze ooit het licht zouden zien. “Onlangs zijn enkele beelden van mijn 2016 GQ magazine-cover gelekt. Heel wat vrouwen met hoog aanzien hebben covers voor GQ gemaakt waarbij hun handen strategisch hun borsten bedekken. Ik vond dat altijd prachtige covers, dus ik twijfelde niet toen ik de kans kreeg. De covers van andere vrouwen zijn ook niet gelekt, dus ik voelde me op mijn gemak (op een gesloten set) om voor zo'n magazine met een goede reputatie te poseren, wetende dat enkel de beelden waarop mijn borsten bedekt zouden zijn in aanmerkingen zouden komen. Ik heb nooit toestemming gegeven om de topless foto’s vrij te geven. Punt. Voor de shoot had ik begrepen dat GQ zoiets nooit deed.” Ze gaat verder: “Er was geen enkele reden waarom iemand die beelden bij zou gehouden hebben. Ik ben verbaasd en kwaad dat die beelden niet meteen verwijderd waren nadat de finale foto’s gekozen waren.”

Azalea is dan ook vastbesloten om stappen te ondernemen. “Ik ben van plan om te ontdekken waar dat lek vandaan komt en om klacht in te dienen. Het is belangrijk dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden en de manier waarop het mijn leven beïnvloedt. Ik kan nergens heen. Ik kan alleen wachten tot het voorbij is. Denk alsjeblieft aan hoe jij je zou voelen in mijn plaats. Ik heb echt gemene dingen gezien in de afgelopen 24 uur en dat is te veel negativiteit voor mij. Ik zal dus niet meer te zien zijn op mijn accounts. Wees alsjeblieft vriendelijker voor elkaar.”