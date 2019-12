Iggy Azalea is weer vrijgezel (en heeft spijt van impulsieve post) TDS

22 december 2019

08u15

Bron: ANP 0 Celebrities De relatie van rapper Iggy Azalea (29) en haar vriend Playboi Carti (23) is op de klippen gelopen. Vrijdagavond liet de rapper via Instagram Stories weten dat ze weer vrijgezel is, iets waar ze meteen spijt van kreeg.

Na haar plotselinge en korte bericht dat ze weer single is, biedt ze haar volgers haar excuses aan voor haar impulsieve post. “Ik moet mijn excuses aanbieden”, schrijft ze. “Het is niet mijn gewoonte om zaken uit mijn privéleven op internet te zetten waar de hele wereld commentaar op kan geven. Ik voelde me erg overstuur en maakte een impulsieve keuze waar ik meteen spijt van kreeg, maar het was al te laat om die ongedaan te maken.”

Iggy en Playboi Carti, wiens echte naam Jordan Terrell Carter is, waren sinds september vorig jaar een stel. “De waarheid is dat ik erg van Jordan hou, dat zal ik altijd blijven doen. Dat is alles wat de wereld zou moeten weten en het spijt me dat ik iets openbaar heb gemaakt dat hoe dan ook altijd tussen hem en mij zou moeten blijven.” In 2017 verbrak de rapper haar verloving met basketballer Nick Young omdat hij meerdere keren was vreemdgegaan.

Nog geen maand geleden werd bekend dat Iggy en haar vriend zijn bestolen van sieraden. Een inbreker wist binnen te komen in Azalea’s villa in Atlanta en stal ringen, kettingen, diamanten en horloges die meer dan 366.000 dollar waard zouden zijn.