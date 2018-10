Iggy Azalea cancelt grootste deel van tournee MVO

07 oktober 2018

14u08 0 Celebrities Maar liefst 17 van de 21 concerten van Iggy Azalea's Bad Girls-tournee zijn afgezegd. De 28-jarige rapster heeft tot nu toe nog geen verklaring gegeven over waarom dit is gebeurd.

Variety ontdekte via de site van kaartenverkoper Ticketmaster dat de shows zijn gecanceld. Alleen de optredens in Minneapolis, St. Louis, Salt Lake City en Hollywood gaan vooralsnog door, maar de verwachting is dat deze ook worden afgezegd omdat een tournee langs vier steden onwaarschijnlijk is.

Igyy's Bad Girls-tournee langs 21 Amerikaanse steden in vijf weken zou haar eerst toer zijn in vier jaar tijd. De reeks optredens stonden in het teken van Azalea's nieuwe plaat Survive the Summer, haar eerste productie in vier jaar.

Eerder liet rapster CupcaKKe nog weten niet langer in het voorprogramma van Iggy's tournee te staan. Ze gaf in eerste instantie als reden op "verandering in de plannen", maar verduidelijkte zaterdag dat de tournee-organisator haar bijna 90 procent minder wilde betalen dan eerder afgesproken.