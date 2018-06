Iers museum wijdt expositie aan Kurt Cobain MVO

14 juni 2018

06u41 0 Celebrities Aankomende maand wordt er in Ierland een expositie gewijd aan Kurt Cobain, wijlen frontman van de legendarische jaren '90 grungeband Nirvana. Zijn dochter Frances Bean en moeder Wendy O' Connor zullen bij de opening aanwezig zijn. Een selectie van zijn persoonlijke bezittingen zal worden tentoongesteld.

De expositie vindt plaats in het Museum Of Style Icons in Newbridge, 50km ten zuiden van Dublin. Cobain, die zelfmoord pleegde op 27-jarige leeftijd in 1994, had Ierse voorouders. Dochter Frances Bean kijkt erg uit naar de opening: "Ik ben altijd goed geïnformeerd over mijn vader door mijn oma en tantes. Ik vind het te gek dat de manier waarop zij Kurt zien nu wordt gevierd door Nirvana fans over de hele wereld."

Onder andere de groen gestreepte trui die de zanger droeg in de videoclip van Nirvana's monsterhit 'Smells Like Teen Spirit' zal te zien zijn, evenals de MTV Video Award die de band voor datzelfde nummer won. Verder worden er kindertekeningen van zijn hand getoond en handgeschreven songteksten.

"Met deze tentoonstelling hopen we de focus terug te brengen naar Kurt's roots, zijn visie en zijn artistieke genialiteit. Hiermee hopen we iedereen te inspireren om nooit hun creativiteit en kinderlijke benadering te verliezen," aldus Kurt's zus Kim Cobain.