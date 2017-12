Iedereen heeft het over de knappe looks van James McAvoy: "Wat een transformatie" MVO

13u26 0 Photo News James McAvoy Celebrities Schotse acteur James McAvoy (38) rolt vlotjes over de tongen, de laatste dagen. Hij is namelijk volledig getransformeerd voor zijn nieuwe film 'Glass', die in 2019 verschijnt. De acteur ziet er plots enorm gespierd uit.

McAvoy kennen we uit films als 'X-Men: Days of Future Past' en 'Atonement'. In zijn nieuwste film vertolkt hij de rol van Kevin Wendell Crumb, een jonge man die lijdt aan een identiteitsstoornis. In feite heeft hij 23 verschillende persoonlijkheden, en zijn lichaam verandert telkens om zich bij elke persoonlijkheid aan te sluiten. Eén van de karakters is 'The Beast', het personage waarvoor hij dit lichaam moest opbouwen.

Fans kunnen hun ogen niet geloven. "Hij is bijna onherkenbaar," klinkt het op Twitter, maar zijn bewonderaars lijken dat helemaal niet erg te vinden.

James McAvoy is the new anyone 😍 My knees are weak but I’m... pic.twitter.com/BhNdtTekOk Toby Kingslea(@ Toby_Kingslea) link

YES TO ALL!!!! #JamesMcavoy pic.twitter.com/UL7fyIzDTf Chiri Reyes.(@ ReyesRmrz) link

Shyamalan announces Glass has wrapped filming - https://t.co/t4XGWnEWzd #JamesMcAvoy pic.twitter.com/HXsinlHuUX James McAvoy Fan(@ jamesmcavoycom) link

#JamesMcAvoy #Philadelphia #paparazzi



Actor James McAvoy is seen on December 1, 2017 in Philadelphia, Pennsylvania.https://t.co/bvxjkQlAEi pic.twitter.com/SWn2ZMkhjD WeLoveJamesMcAvoy(@ JamesMcAvoyRUS) link