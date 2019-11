Idris Elba wil stoppen met social media: “Het maakt me depressief” Redactie

27 november 2019

20u53

Bron: ANP 0 Celebrities Slecht nieuws voor fans van Idris Elba (47). De acteur wil stoppen met social media omdat hij er ongelukkig van wordt, vertelt hij aan Fast Company. "Ik postte vroeger een stuk meer, maar ik raak er de laatste tijd een beetje door van slag. Het maakt me wat depressief", zegt hij. “Twitter is niet hoe ik het nieuws binnen wil krijgen.”

De acteur probeert geleidelijk helemaal te stoppen met social media. Wat Idris er allemaal aantreft, bevalt hem namelijk niets. "Ik krijg het nieuws gebundeld binnen op mijn iPad, maar ik kan het niet constant blijven checken. Ik ben er niet trots op, maar het is zo. Ik word er namelijk depressief van.”

Toch heeft de acteur ook plezier op Twitter. Zo grapte Idris onlangs over zijn opvolger John Legend als Sexiest Man Alive van tijdschrift People. De acteur deelde een oude foto van zichzelf uit 1995 en zette die naast een kiekje van de zanger uit hetzelfde jaar om aan te tonen dat hij al decennia de knapste is. De tweet werd massaal gedeeld. "Het was gewoon een grapje, gewoon een beetje gek doen. Ik had niet verwacht dat het zoiets groots zou worden. Het was geweldig.”