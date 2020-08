Idris Elba was bang dat hij zou sterven aan corona MVO

13 augustus 2020

19u20

Bron: ANP Acteur Idris Elba (47) dacht dat "dit het einde was" toen hij werd besmet met het coronavirus. Dat zegt zijn vrouw, topmodel Sabrina Dhowre Elba (32), tegen Grazia UK.

De 47-jarige Brit kreeg het coronavirus in de eerste weken van de pandemie. Niet veel later raakte ook Sabrina geïnfecteerd en beiden gingen in quarantaine. “Op een gegeven moment dacht Idris echt dat dit weleens het einde zou kunnen zijn”, vertelt ze. “Hij heeft astma. Hij is ouder. Het was heel erg eng.”

Zowel Idris als Sabrina herstelden volledig van de ziekte, maar de periode heeft wel zijn sporen nagelaten. “Die soort van onzekerheid over wat er gaat komen laat je achter met een angstig gevoel”, vertelt het model. “Maar ziek zijn geweest en nu weer beter zijn geeft je een frisse blik op het leven: ik wil heel dankbaar zijn voor alles.”