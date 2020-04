Idris Elba voelt zich goed na coronadiagnose: “Vreesde veel erger” Redactie

03 april 2020

08u27

Het gaat goed met de Britse acteur Idris Elba (47), die onlangs positief werd getest op het coronavirus. Het 'Luther'-gezicht schatte vanwege zijn astma de impact veel erger in, maar vertoonde uiteindelijk geen symptomen.

Ook zijn vrouw, model Sabrina Dhowre (30), werd positief getest. Inmiddels is hun quarantaineperiode voorbij, laat Elba in een filmpje op Twitter weten.



De twee zitten nog wel vast in het Amerikaanse New Mexico, waar de acteur al verbleef vanwege geplande filmopnames. Gezien de maatregelen rond het virus mogen ze niet naar Engeland vliegen. “Het is gek, want ik zit nooit stil”, zegt de acteur. “En Sabrina zit ook nooit stil. Ik denk dat zij het nog zwaarder heeft dan ik, ze wordt claustrofobisch.”

Elba is dankbaar dat het zowel lichamelijk als geestelijk goed met ze gaat. “We proberen optimistisch te blijven. Ik hoop dat jullie dat ook doen”, zegt hij tegen zijn 2,9 miljoen volgers. “Dat jullie jezelf geestelijk gezond houden, je niet te veel zorgen maken of panikeren. Neem het maar van mij aan: ik vreesde dat het erg zou worden vanwege mijn astma. Maar gelukkig sloeg ik me er doorheen en dat kunnen jullie ook.”



De acteur besluit zijn verhaal door zijn medeleven te betuigen aan mensen die in de zorg werken en mensen die het financieel moeilijk hebben door de crisis. Hij is ook zijn fans dankbaar voor hun vele steunberichtjes. “We gaan hiertegen vechten en het komt goed.”

My peeps👊🏾.. pic.twitter.com/gqea4S3zKD Idris Elba