Idris Elba vindt niet dat blackface in oude shows gecensureerd moeten worden LOV

14 juli 2020

14u01

Bron: ANP 4 Celebrities Volgens Idris Elba (47) is het niet nodig dat oude shows waarin blackface-sketches voorkomen gecensureerd moeten worden. Dat zegt de acteur in een interview met Radio Times.

Hij oppert eerder voor een soort waarschuwingssysteem waarbij kijkers verteld wordt dat er oude, uit de tijd zijnde en beledigende standpunten kunnen worden vertoond. “Om met de waarheid te spotten, moet je de waarheid kennen”, meent Idris. “Maar om nou racistische onderwerpen in een programma te censureren of het zelfs in te trekken... Ik denk dat kijkers moeten weten dat mensen zulke programma’s maakten.”

De ‘Luther’-acteur is juist een voorstander van vrijheid van meningsuiting. “Als je vooruit wil, moeten mensen weten dat vrijheid van meningsuiting geaccepteerd is, maar de kijkers moeten wel weten waar ze naar kijken. Ik geloof niet in censuur. Ik geloof dat we mogen zeggen wat we willen zeggen, want uiteindelijk zijn we allemaal verhalenvertellers.”

Recent werden, in het teken van de Black Lives Matters-beweging, heel wat shows of afleveringen van streamingdiensten gehaald. Zo moest een aflevering van ‘Golden Girls’ er al aan geloven, maar ook de populaire Britse serie ‘Little Britain’.