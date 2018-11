Idris Elba uitgeroepen tot meest sexy man van 2018 MVO

06 november 2018

10u36

Bron: ANP 1 Celebrities De Britse acteur Idris Elba is door People uitgeroepen tot ‘Sexiest Man Alive 2018'. Dat mocht talkshowhost Jimmy Fallon bekendmaken in The Tonight Show.

Idris Elba prijkt op de cover van het magazine. “Het is geweldig. Hier ben ik echt heel blij mee”, reageerde Elba via een videoverbinding. “Heel veel dank aan People, dat de meest sexy man heeft gemaakt. Mijn moeder zal heel, heel trots zijn”, voegde hij eraan toe.

De acteur is de 33e man die de titel mag dragen. Hij speelde de hoofdrol in de Britse reeks ‘Luther’, die ook op Canvas te zien was. Deze zomer draaide hij nog op Tomorrowland in Boom.

De lijst gaat terug tot 1985 toen Mel Gibson werd verkozen. Vorig jaar was het Blake Shelton. Ook Dwayne Johnson, Channing Tatum en David Beckham behoren tot de recente titelhouders.