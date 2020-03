Idris Elba maakt rap over zijn corona-quarantaine BDB

21 maart 2020

12u41

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Idris Elba (47), die besmet is met het coronavirus, heeft tijdens zijn quarantaine thuis een rap gemaakt. Hij deelde het resultaat met zijn volgers op Twitter.

"Bedankt voor alle steun en aanmoedigingen. Die betekenen veel voor me. Creëren is mijn therapie", twittert de acteur, die eraan toevoegt dat hij vermoedt dat zijn vrouw Sabrina er gek van wordt.

Aan het begin van de track rapt Elba dat hij in quarantaine in de logeerkamer zit en zijn gedachten laat gaan. Hij zingt ook dat het virus voelt als een film, maar werkelijkheid blijkt. De acteur rapt ook over zijn vrouw, die besloot met hem in quarantaine te gaan, ook al was ze nog niet getest op het virus. "Mijn leading lady is echt mijn vrouw, ze is een stuntvrouw, maar ze riskeert haar leven", klinkt het

Eerder deze week ontving Elba kritiek op de nabijheid van zijn echtgenote en de risico's waar hij haar aan blootstelt. "Sabrina wilde bij mij zijn. We hebben het heus wel over de risico's gehad. Veel mensen zeggen dat ze hier niet moet zijn, maar in deze tijd is liefde alles dat je kan krijgen", pareerde hij de kritiek.

Passing the time. Thank you for all your support and encouragement right now. Means a lot. Creating is my therapy... I think I’m driving Sab crazy though 😅😅... Hope you guys are good. pic.twitter.com/4TcipwqZ1s Idris Elba(@ idriselba) link