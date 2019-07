Idris Elba helpt flauwgevallen fan SD

05 juli 2019

07u32

Bron: ANP 2 Celebrities Voor veel vrouwen misschien een stiekeme droom, maar voor één iemand werd het waarheid: in Manchester speelde acteur Idris Elba (46) reddende engel toen een vrouw in het publiek van zijn nieuwe toneelstuk ‘Tree’ flauwviel.

Toen de vrouw van haar stokje viel, was Idris Elba er als de kippen bij om haar de eerste zorgen toe te dienen. De voorstelling werd ondertussen stilgelegd, meldt BBC. De directie van het Manchester International Festival, waar ‘Tree’ twee weken lang te zien is, laat weten dat de voorstelling niet lang daarna hervat kon worden toen de vrouw zich weer beter voelde. “De vrouw zat vlak naast Idris in het publiek, dus hij heeft eerste hulp verleend en gewacht tot er professionele hulpverleners bij haar kwamen", vertelt de festivaldirecteur. “Ik geloof dat het weer goed gaat met de vrouw, maar het was zeker nuttig dat Idris er was om mee te helpen.”

Elba is de producent en regisseur van ‘Tree’.