Idris Elba geniet van het getrouwde leven: “Het was liefde op het eerste gezicht” SD

31 juli 2019

13u54

Bron: MetroUK 1 Celebrities In april trouwde Idris Elba (46) met model Sabrina Dhowre (30). Hoewel hij initieel niet van plan was om ooit nog te trouwen, heeft hij geen spijt van zijn beslissing om dat wel opnieuw te doen. Dat vertelde de acteur in het tv-programma ‘The View’.

Idris Elba praatte in het programma ‘The View' over zijn relatie met Sabrina Dhowre. “Ik was al eens getrouwd. En ik zei dat ik niet opnieuw zou trouwen, maar ik ontmoette gewoon iemand die mij liet openbloeien en ik ben al lange tijd niet meer zo gelukkig geweest”, gaf de acteur toe. “Het was liefde op het eerste gezicht.” Elba was al twee keer getrouwd: van 1999 tot 2003 met Hanne Norgaard, met wie hij dochter Isan heeft, en in 2006 met Sonya Nicole Hanklin. De acteur heeft ook een zoontje van vier, Winston, met ex-vriendin Naiyana Garth.

Elba, die binnenkort te zien is in ‘Hobbs & Shaw’, legde ook uit hoe hij Sabrina heeft leren kennen. “Ik maakte een film die ‘Mountains Between Us’ heet, in Vancouver. Op mijn enige vrije dag - en dit is waargebeurd - ging ik uit. Ik ging naar een feestje, en daar was ze dan. De rest is geschiedenis.”