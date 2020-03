Idris Elba drukt geruchten de kop in: “Ik word niet betaald om corona te faken” LOV

25 maart 2020

07u52

Bron: ANP 0 Celebrities Idris Elba (47) heeft korte metten gemaakt met een theorie dat sterren als hij betaald worden om te doen alsof ze het coronavirus hebben. “Dat is absoluut bullshit”, laat de acteur weten op Instagram Live.

De opmerkelijke complottheorie deed de ronde op sociale media, en kreeg meer aandacht, toen Cardi B afgelopen weekend een video deelde waarin ze vertelde het vermoeden te hebben dat een aantal basketbalspelers betaald krijgt om te zeggen dat ze het virus hebben.

Cardi verwees niet naar Idris en hij noemt haar naam in zijn reactie ook niet, maar zijn statement lijkt een gevolg van de uitspraken van de rapper. “Het is zo belachelijk en dan verspreiden mensen dat ook nog alsof het nieuws is. Dat is stom, dat is de snelste manier om meer mensen ziek te krijgen,” aldus de Brit.

De Luther-acteur maakte op 16 maart bekend dat hij het coronavirus heeft opgelopen en met zijn vrouw Sabrina in thuisisolatie verblijft. Zij bleek later ook besmet. Idris heeft afgelopen week via zijn sociale media en in interviews iedereen opgeroepen de richtlijnen te volgen en afstand van elkaar te houden.

Idris Elba seemingly responds to Cardi B joking about celebs getting paid to say they tested positive for Coronavirus. pic.twitter.com/BdtQD1c87i Pop Crave(@ PopCrave) link