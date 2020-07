Iconische gitaar van Elvis Presley gaat onder de hamer TDS

18 juli 2020

11u20

Bron: ANP 0 Celebrities Een van de bekendste gitaren van Elvis Presley gaat binnenkort onder de hamer, meldt veilingwebsite Gotta Have Rock and Roll zaterdag. De iconische Martin D-18 uit 1942, die tussen 1954 en 1956 in het bezit was van The King of Rock ‘n’ Roll, moet volgens experts drie miljoen dollar opleveren.

Elvis kocht de gitaar ooit bij O.K. Houck’s Piano Store in Memphis, Tennessee. Dat blijkt ook uit een kopie van het bonnetje dat hij destijds bij zijn aankoop kreeg en de gelukkige koper er straks ook bij krijgt, samen met een aantal andere papieren die de authenticiteit van het instrument bevestigen.

De rocklegende maakte de gitaar zich helemaal eigen, want hij plakte er metalen letters op die zijn naam Elvis spelden. Die toevoeging is echter niet meer helemaal compleet, want de letter S ontbreekt. De gitaar is ingezet op 1,2 miljoen dollar, ruim 1 miljoen euro. De veiling is te volgen via de website www.gottahaverockandroll.com en begint op woensdag 22 juli.

