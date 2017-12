Ian Thomas verrast vrienden met concertje tijdens hernieuwing van hun huwelijksgeloften Ian's World: Vlog 6 editors

Ian Thomas en de mannen van The Fourth Kingdom trekken hun beste pak aan voor een speciaal feestje: de hernieuwing van de trouwgeloften van vrienden. En daar hoort natuurlijk ook een concertje bij op een toplocatie in New York.

