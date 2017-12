Ian Thomas trekt naar LA en toont ons zijn "crib" Ian's World: Vlog 7 editors

Ian Thomas ruilt het koude New York City in voor het warme Los Angeles. De komende weken zal hij er vooral werken aan nieuwe muziek. Er staan ook al een aantal optredens en radiointerviews op de planning. Maar eerst: een rondleiding in zijn nieuwe "crib".

rv Ian's World: Vlog 7