Ian Thomas: "Dankbaar voor de overvloed waar ik mag van genieten" Ian's World: vlog 11 Redactie

10u00 0

Ian Thomas blikt even terug op Thanksgiving, dat hij vierde bij vriendin Elly in Manhattan Beach. En wat doe je als je met een bende muzikanten samenzit? Een miniconcertje houden, natuurlijk! De mannen genieten ook van het goede weer en nemen een duik in de zee.

‘Ian’s World’: Elke zaterdag om 10 uur exclusief op HLN.be.

rv Ian's World, vlog 11