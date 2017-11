Ian Thomas neemt ons mee naar Boston voor eerste concert Digitour en trakteert fans op sexy verrassing Redactie

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Eindelijk is het zo ver: Ian Thomas trekt naar Boston voor de kick-off van zijn Digitour. Er is niets van te merken dat het intussen een paar maanden geleden is dat hij nog voor een publiek stond. Samen met de jongens van The Fourth Kingdom geeft hij zich compleet. En dat kan zijn Amerikaanse publiek duidelijk smaken. Dit is de derde vlog van ‘Ian’s World’.

RV Ian smijt zich in een club in Providence.