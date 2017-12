Ian Thomas heeft zijn hart verloren: "Californië is the place to be. Ik zie mij echt nergens anders wonen" Ian's World: Vlog 9 Redactie

Ian Thomas heeft eerder al eens zes maanden in Hollywood gewoond. En het is duidelijk dat hij toen zijn hart verloren heeft aan de Amerikaanse staat Californië. De zanger vertelt waarom het voor hem 'the place to be' is.

