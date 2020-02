Ian Somerhalder uit ‘The Vampire Diaries’ komt naar FACTS in Gent MVO

18 februari 2020

18u15 0 Celebrities Amerikaans acteur Ian Somerhalder komt binnenkort naar Gent. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als Damon Salvatore in alle acht seizoenen van de CW-hitserie ‘The Vampire Diaries’.

Ian Somerhalder vergaarde wereldwijde faam als Damon Salvatore, een van de hoofdrolspelers in de populaire tv-serie ‘The Vampire Diaries’, die tussen 2009 en 2017 maar liefst acht seizoenen kende. Meer recent werd hij gelanceerd als de ster van de nieuwe Netflix-serie ‘V Wars’, waarin hij op magnifieke wijze Dr. Luther Swann portretteert, eveneens in een show over vampieren.

Van 2004 tot 2010 was Ian Somerhalder bovendien te zien in ABC’s gevierde dramaserie ‘Lost’ als Boone Carlyle, waarmee hij een nominatie bij de Teen Choice Awards in de wacht sleepte in de categorie ‘Choice TV Breakout Performance’.

In Somerhalders lijst met tv-vermeldingen zien we onder meer ‘Smallville’, ‘Young Americans’ en ‘Tell Me You Love Me’. Een greep uit zijn filmvermeldingen: ‘The Rules of Attraction’, ‘The Tournament’, ‘The Anomaly’ en ‘How to Make Love to a Woman’.

Ian Somerhalder zal te gast zijn op FACTS Spring 2020, op zaterdag 4 en zondag 5 april, in Flanders Expo Gent. Hij zal er beschikbaar zijn voor fotoshoots, signeersessies en panels op beide dagen.

Tickets & info: www.facts.be