Ian's World: Ian Thomas vertelt hoe zijn succes ontstaan is en geeft inkijk in zijn ambitieuze plannen Ian's World: Vlog 1 Redactie

Er is al veel gezegd en geschreven over Ian Thomas in de Verenigde Staten, maar wat doet hij daar nu eigenlijk? Wel, via 'Ian's World' komen we het allemaal te weten. We gaan mee op tournee en maken kennis met zijn bekende en minder bekende vrienden. Hij dompelt ons kortom onder in zijn wereld.

In de eerste aflevering vertelt de BV hoe zijn succesverhaal ontstaan is. Van de cover van Justin Biebers 'Baby' tot uiteindelijk Snoop Dogg en het grote avontuur dat hem nu wacht: twaalf optredens aan de oostkust van Amerika, met passages in wereldsteden als Boston, Philadelphia en New York. De camera zal trouwens ook blijven draaien wanneer hij op feestjes verschijnt. En u zit bij ons dan op de eerste rij.

Vanaf nu zal er elke zaterdag een vlog van Ian Thomas te zien zijn.