Ian McKellen opgelaten: "Ik zal de brexit niet meer meemaken"

04 november 2019

Bron: ANP 0 Celebrities Een brexit mag dan niet meer zo veraf lijken, toch ziet acteur Ian McKellen (80) het allemaal nogal somber in. De Brit heeft in een gesprek met Press Association verteld dat hij zich niet langer iets aantrekt van de pogingen van zijn thuisland om de Europese Unie te verlaten.

“Ik dacht onlangs, terwijl we ons door de brexit worstelen: ‘Oh goeie god, ik ga al lang dood zijn als die brexit-deal er eindelijk is’. Ik denk dus dat ik er geen mening over ga vormen. Ik heb het volledig, emotioneel losgelaten en ik bekijk het nu vanop een afstandje. Als een soort schaakwedstrijd. Het enige wat ik kan zeggen is dat het belabberde spelers zijn en dat ze het verschil niet zien tussen een pion en een koningin.”

Ondanks zijn gezegende leeftijd is McKellen evenwel niet van plan om snel op pensioen te gaan. De acteur is binnenkort te zien in de film ‘The Good Liar’, naast Helen Mirren. “Jongere mensen weten niet wat het is om oud te zijn”, vertelde hij in hetzelfde interview. “Ik werd dit jaar 80 en ging naar een reünie met mijn oude klasgenoten. We waren met 30 en 10 daarvan kwamen niet opdagen. Omdat ze dood of invalide waren, of omdat ze simpelweg niet wilden komen. De andere twintig, gezond en wel, gingen lang geleden op pensioen en konden niet wachten op het volgende feestje. Dat is volgens mij de nieuwe norm voor 80-jarigen.”