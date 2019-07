Huwelijksklokken voor Kylie Jenner? SD

16 juli 2019

16u53

Bron: People 0 Celebrities Realityster Kylie Jenner (21) zou binnenkort wel eens kunnen gaan trouwen met haar vriend, Travis Scott (28). Dat vertelt een bron aan het magazine PEOPLE.

“Kylie is erg gelukkig met hoe haar leven eruitziet", vertelt de bron aan PEOPLE. “Travis en zij praten al over een huwelijk.” Het koppel is al sinds april 2017 samen. Ze hebben een dochtertje, Stormi, en volgens de bron zit er ook gezinsuitbreiding aan te komen. “Iedereen denkt dat Kylie binnenkort zwanger zal zijn van haar tweede baby. Ze zijn volop aan het proberen. Kylie vindt het geweldig om een moeder te zijn en kan niet wachten om Stormi een broertje of zusje te geven.”

In februari vertelde Kylie al in Paper Magazine dat een huwelijk er zeker zit aan te komen, gezien Travis een geweldige vader en fantastische partner is. Ze liet meteen ook weten dat ze het nieuws niet geheim zou houden zoals ze bij haar zwangerschap deed: “Ik zal het iedereen laten weten", beloofde ze.

De jongste Jenner zou de weg naar het huwelijk wel rustig aan willen doen “nadat ze de vorige relaties van haar zusters fout zag aflopen”, meldt de bron. “Het gaat in ieder geval erg goed met Travis. Ze zijn altijd samen en gewoon erg gelukkig.”