Huwelijk Mary-Kate Olsen na bijna vijf jaar gestrand kv

13 mei 2020

23u24

Bron: ANP 0 Celebrities Mary-Kate Olsen en haar man Olivier Sarkozy zijn niet langer samen. De voormalig actrice en modeontwerpster wilde al in april een scheiding aanvragen, meldt TMZ vandaag, maar vanwege de coronacrisis loopt dat proces wat vertraging op.

Uit documenten die TMZ in handen kreeg, blijkt dat Olsens verzoek vorige maand werd afgewezen. In New York worden nu immers alleen scheidingen in gang gezet in noodsituaties. De 33-jarige Mary-Kate heeft daarom nu een noodverzoek ingediend bij de rechtbank zodat ze alsnog een scheiding kan aanvragen.

De modeontwerpster wil de scheiding ook versnellen, omdat Olivier haar via zijn advocaten dringend heeft verzocht haar spullen uit hun woning te halen. Dat kan ze nu echter niet doen vanwege de coronacrisis. Volgens Mary-Kate worden haar eigendommen nu niet beschermd, maar wel als het scheidingsproces is gestart.



Mary-Kate, die samen met haar tweelingzus Ashley jaren geleden een overstap maakte naar de modewereld, trouwde in november 2015 met Olivier. Ze waren toen al ruim drie jaar samen.