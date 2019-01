Huwelijk Justin Bieber en Hailey Baldwin al voor de derde keer uitgesteld SD

23 januari 2019

11u58

Bron: ANP 0 Celebrities Een huwelijk plannen is niet eenvoudig. Daar kunnen Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (22) van meespreken. Het koppel, dat in september vorig jaar al voor de wet trouwde, slaagt er maar niet in om een datum te vinden voor hun tweede bruiloftsfeest. Dat zou al voor de derde keer uitgesteld zijn.

Justin en Hailey trouwden in september vorig jaar voor de wet, na een relatie van slechts vijf maanden. Ze willen hun geloften nu nog eens overdoen voor de kerk en daar een groot feest aan koppelen, maar het stel heeft problemen om een geschikte datum te vinden. Dat schrijft de Amerikaanse website TMZ. Volgens hen had het koppel al uitnodigingen verstuurd naar 300 gasten voor een feest begin maart, maar kregen ze te veel afzeggingen. Gisteren besloten ze dan maar om het hele huwelijk opnieuw in te plannen op een ander moment.

Volgens TMZ zullen de gasten deze keer ruim op voorhand verwittigd worden. Daarnaast zou het wel eens kunnen dat ze het vliegtuig mogen nemen voor een huwelijk op een exotische locatie. Justin en Hailey zouden zo’n feestje in de zon in ieder geval wel zien zitten. Op die manier zou hun gastenlijst immers erg inkrimpen. Onder andere Kylie Jenner, Drake en Chris Brown hadden in eerste instantie een uitnodiging gekregen voor het gecancelde feest. Of ze opnieuw een uitnodiging zullen krijgen voor het nieuwe feest, is niet geweten.