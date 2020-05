Huwelijk Jennifer Lopez on hold: “Mijn hart is gebroken” SDE

27 mei 2020

15u42

Bron: ANP 0 Celebrities Ook wereldsterren moeten zich schikken naar de coronamaatregelen. Jennifer Lopez (50) bijvoorbeeld, die haar geplande huwelijk met Alex Rodriguez (44) in het water zag vallen.

“Mijn hart is een beetje gebroken, want we hadden geweldige plannen”, geeft de superster toe in de ‘Today Show’. “Maar aan de andere kant denk ik: Weet je wat? God heeft een groter plan voor ons. We moeten gewoon afwachten. Misschien gaat het nóg beter worden. Dat moet ik gewoon geloven.”

Het huwelijk is dus uitgesteld, maar ook het plannen ligt volledig stil. “We zijn op dit moment niet aan het plannen", vertelt Jennifer. “We moeten gewoon afwachten hoe dit gaat evolueren. Het is wel teleurstellend na het jaar dat ik had, met de Super Bowl en de opnames van ‘World of Dance’", klinkt het. “Ik was van plan om tijd vrij te nemen - wat ik nu eigenlijk doe - maar we hadden zoveel plannen voor de zomer en het komende jaar, maar alles staat nu on hold.”

Het is een gevoel dat haar verloofde, Alex Rodriguez, deelt. “Alles staat op pauze nu, we zien wel waar de wereld ons brengt", zegt hij. “Dit zijn uiteraard ongekende tijden. Wij willen veiligheid dus vooropstellen en ervoor zorgen dat onze kinderen goed verzorgd worden.”

Alex en Jennifer verloofden zich in maart 2019. Normaal gezien zouden ze deze zomer in het huwelijksbootje stappen.

