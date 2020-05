Hun sociale media spreekt boekdelen: is dit de nieuwe vlam van Hadise? Redactie

01 mei 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Hadise (34) komt niet buiten zolang het coronavirus rondwaart. De Vlaams-Turkse popster is als de dood om besmet te raken en blijft dan ook veilig in haar kot zitten. En dat doet ze niet alleen, zo ontdekte het weekblad TV Familie.

In Turkije, waar Hadise woont en een grote ster is, wordt al langer geïnsinueerd dat ze een koppel vormt met acteur Kaan Yildrim (33). Posts op hun beider social media bewijzen nu dat ze elkaar héél goed kennen, want het duo ging beiden met de hond van Kaan op de foto. Die beelden werden genomen bij de zangeres thuis.

Trouwplannen

Toch zorgt diezelfde hond (ongewild) ook voor een struikelblok, zo klinkt het in de Turkse pers. Zij stellen immers dat Hadise doodsbang is dat Kaan het coronavirus zou oplopen tijdens de dagelijkse wandelingen met zijn hond en dat zij dan ook ziek zou worden. “Hadise is de hele dag bezig met alles te desinfecteren”, weet men in de Turkse media.

Hoewel de pers in Turkije wel eens een loopje met de waarheid durft te nemen, zijn ze er dit keer zeker van: Hadises gedrag zorgt voor problemen bij het koppel. “Kaan werd ongemakkelijk van het gedrag van Hadise”, klinkt het stellig. “Daarom heeft hij beslist om Hadises woning te verlaten en de quarantaine verder in z’n eigen huis door te brengen.”

Niets dan problemen

Al zou die tijdelijke scheiding geen domper zetten op hun liefdesplannen, klinkt het nog. Zo zouden Hadise en Kaan immers willen trouwen zo gauw de coronacrisis achter de rug is. Met die plannen zou de famile van Kaan dan weer problemen hebben. Hij scheidde immers pas vorig jaar van de Turkse actrice Ezgi Eyüboğlu en dat kwam als een verrassing, want de twee werden in hun thuisland als een echt powerkoppel beschouwd.

De problemen met de familie van Kaan zijn trouwens niet de enige issues waar Hadise momenteel mee geconfronteerd wordt. Ook met haar oudere zus Hülya zit het volledig scheef. Hoe dat precies in elkaar zit, ontdek je deze week in TV Familie.

