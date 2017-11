Hun liefde bevestigd: Danira pronkt met Bouba op Instagram TDS

Bron: Instagram 0 Celebrities Enkele dagen geleden kwam aan het licht dat D anira Boukhriss en Bouba van 'De Mol al een tijdje een koppel vormen. De twee liepen waren deze zomer onafscheidelijk, en de vonk sloeg over. "Over zoiets intiems wil ik niets zeggen", liet Bouba onze redactie evenwel weten. Maar nu bewijst Danira zelf op Instagram dat ze wel degelijk samen zijn.

Een romantisch frituurbezoek en lange gesprekken in de backstage van een wereldberoemd festival: na maanden aftasten bleek de vonk helemaal overgeslagen tussen nieuwbakken VRT-presentatrice Danira Boukhriss en de zeven jaar jongere Bouba uit ‘De Mol’. Bovendien werd het koppel recent ook gespot bij het delen van één kaaskroketje in een frituur rond Bouba’s woonplaats.

Stil. Héél stil.

Tot nu bleef het echter opvallend stil. Bouba hield het op een "over zoiets intiems wil ik niets zeggen". En hoewel Danira steeds meteen naar de sociale media trekt om valse geruchten de kop in te drukken, liet ze nu niet in haar kaarten kijken. Of toch althans tot nu, want op haar verhaal op Instagram mag iedereen duidelijk weten dat er romantiek in de lucht hangt.

