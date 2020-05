Hun discrete hulplijn: Adele geeft prins Harry en Meghan Markle advies over leven in Amerika TDS

18 mei 2020

10u37

Bron: Mirror 2 Celebrities Hoe moet het nu verder met Meghan Markle (38) en prins Harry (35), sinds ze afscheid namen van de Britse koninklijke familie? Hoe zal hun leven in Los Angeles eruitzien en hoe zullen ze hun inkomsten verzilveren? Weinigen die het echt weten. Toch kunnen de hertog en de hertogin op hulp uit onverwachte hoek rekenen: volgens hun omgeving hebben Meghan en Harry vriendschap gesloten met niemand minder dan Adele, die hen advies geeft over hoe je een discreet en rustig leven kunt opbouwen in Los Angeles.

Volgens de entourage van het koppel is de vriendschap met Adele niet meer dan logisch. Ze wonen op amper vijf minuten rijden van elkaar, gezien Adele een optrekje heeft in het peperdure Beverly Hills. De Britse zangeres zou hen met raad en daad bijstaan: zo heeft ze al een uitstekende school aanbevolen voor baby Archie, net als allerlei lokale plekken waar ze kunnen vertoeven zonder opgemerkt te worden door anderen.

Harry en Meghan huren momenteel een villa van zo’n 15,7 miljoen euro. De woonst is eigendom van filmproducent Tyler Perry en telt acht slaapkamers, 12 badkamers en een heleboel luxueuze faciliteiten. De 32-jarige Adele woont daarentegen in een herenhuis van zo’n 8,6 miljoen euro, een pand dat ze in 2016 heeft gekocht.

Eerste ontmoeting

Het trio heeft elkaar voor het eerst ontmoet in december 2018, tijdens een bezoek aan een gemeenschapskeuken voor de slachtoffers van de verwoestende brand in de Grenfell Tower. “Ze kunnen alle drie zo goed met elkaar opschieten”, luidt het. “Meghan bewondert hoe Adele erin geslaagd is om uit de schijnwerpers te blijven, ondanks het feit dat ze een wereldberoemde ster is. En intussen hebben ze hun notities over de buurt uitgewisseld.”

“Adele houdt van de omgeving. Ze heeft de kleuterschool en de discrete locaties waar ze met haar vierjarige zoontje Angelo naartoe trekt aangeduid, zodat Meghan en Harry een plaats hebben om Archie naartoe te brengen zonder overspoeld te worden door fans. Meghan en Harry willen eerst zien hoe alles in zijn werk gaat in de buurt, voordat ze ergens een pand gaan kopen.”

Toch zou de 38-jarige Meghan de buurt al goed kennen. Ze is geboren en opgevoed in Los Angeles en woonde er ook lang, tot ze naar Vancouver in Canada verhuisde voor de opnames van ‘Suits’. Andere sterren die in de omgeving wonen zijn Sir Rod Stewart, Sylvester Stallone, Sir Elton John en Meghans goede vriendin Serena Williams.

