Hulpdiensten geven ijzingwekkende audiotapes over helikoptercrash Kobe Bryant vrij

05 februari 2020

17u34

Bron: NBC/Today 0 Celebrities De Amerikaanse nooddiensten hebben delen vrijgegeven van de noodoproepen door ooggetuigen van de helikoptercrash waarbij Kobe Bryant eerder deze maand om het leven kwam. “We hoorden zojuist een knal en een gruwelijk geluid, en ik kan de vlammen zien”, klinkt het onder meer op de audiotapes.

De vrijgegeven noodoproepen werpen nu een nieuw licht op het fatale ongeval. “Ik kon een vliegtuig horen, alsof het in de wolken was maar ik het niet kon zien. Toen hoorde ik een knal en een gruwelijk geluid, en toen kon ik de vlammen zien”, aldus een ooggetuige, die net aan het wandelen was in de buurt van de crash. “Wat er ook is neergestort op de heuvel, het staat in brand. Ik denk dat het een vliegtuig was. Een klein vliegtuigje.”

In een andere noodoproep zegt een getuige dat hij net in een nabijgelegen kruidenierszaak stond, toen hij het toestel hoorde neerstorten. “Er is een helikopter gecrasht op een berg. We hebben het gehoord, en ik kijk nu naar de vlammen. We kijken nu naar de vlammenzee op de heuvels.” En nog een andere man liet de hulpdiensten weten dat hij niet precies wist wat er gebeurde, omdat de hevige bewolking zijn zicht versperde. “Ik hoorde net een helikopter over me heen vliegen. Hij ging over mijn hoofd, hij was hoog in de wolken. En toen hoorde ik een plop en stopte het onmiddellijk. Ik kan het niet zien, dat gedeelte van de berg wordt omringd door de wolken.”

Hevige mist

De Sikorsky S-76B-helikopter, met onder anderen Kobe en Gianna Bryant als passagiers, crashte op 26 januari tegen een helling nabij Calabasas op een kleine 50 km van Los Angeles. Alle negen inzittenden kwamen om. De National Transportation Safety Board (NTSB) startte diezelfde dag een onderzoek. Er hing een dichte mist boven het heuvelgebied en de ervaren piloot had moeilijkheden om zich erdoor te manoeuvreren. Ondertussen is ook gebleken dat het toestel geen vergunning had om in dergelijke omstandigheden te vliegen.

Island Express Helicopters, het Amerikaanse bedrijf van de helikopter die neerstortte, had een federale vliegvergunning die haar piloten beperkte tot het vliegen in bepaalde visuele omstandigheden. Dat houdt in dat de piloten enkel overdag mogen vliegen zolang ze een goed zicht hebben. Door de mist was dat niet het geval.

Rondjes draaien

Tijdens de vlucht verslechterde het zicht snel. De helikopter cirkelde zo’n twaalf minuten in rondjes, volgens de vluchtgegevens op FlightRadar24. Daarna mocht het toestel doorvliegen via de I5 naar de 101-snelweg. Maar de helikopter kwam om onduidelijke redenen in heuvelachtig gebied terecht, waar het zicht nog slechter was.

Enkele minuten later liet de piloot weten dat hij “omhoog klom om een wolkenlaag te vermijden”. Onmiddellijk daarna stopte plots alle communicatie. Mogelijk deed de piloot nog een duikmanoeuvre om het heuvelachtige terrein te ontwijken. Hij daalde aan meer dan 600 meter per minuut, een snelheid die te hoog was om te landen.