Huishoudster van Michael Jackson onthult: “Seksuele relatie met Lisa Marie was enkel voor de show” SD

07 augustus 2019

19u29

Bron: MetroUK 1 Celebrities Adrian McManus, een voormalige huishoudster van Michael Jackson, heeft zich in de Britse pers uitgelaten over haar tijd bij de in 2009 overleden zanger. Ze heeft het voornamelijk over zijn seksuele relatie met echtgenote Lisa Marie Presley, die binnenkort een onthullend boek over haar huwelijk uitbrengt. Volgens McManus trouwde Michael enkel voor de show met Lisa Marie.

Adrian McManus vertelt hoe Michael Jackson volgens haar “spelletjes speelde”: vrouwenondergoed en gebroken glazen in zijn kamer verspreiden zodat ze zou geloven dat hij en Lisa Marie een passionele nacht achter de rug hadden. “Toen ze een relatie hadden, liep ik zijn slaapkamer binnen", vertelt de Amerikaanse Adrian. “Zijn dekbed rook naar vrouwenparfum. Dat was niet normaal. Toen ik begon op te ruimen, zag ik dat er een sexy, witte kanten beha verloren onder het bed lag. Daarnaast lagen twee gebroken glazen. Ik moest ze opruimen, en het voelde alsof Michael spelletjes met me speelde." De huishoudster verklaart: “Het voelde zo’n opgezet spel, want zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Natuurlijk werden zijn onderbroeken, t-shirts en broeken weggegooid, maar er lagen nooit eerder items die van een vrouw waren.” En dus trok Adrian haar conclusies: “Ik dacht dat hij me probeerde te laten geloven dat er iets aan de hand was tussen hen. Ik wist dat ze afspraakjes hadden, maar hij wilde me laten geloven dat ze ook een seksuele relatie hadden. Ik heb altijd mijn twijfels gehad."

Adrian gaat verder: “Van wat ik me herinner, heeft Lisa Marie nooit overnacht in zijn privé-slaapkamer. Niet een keer ben ik Michaels slaapkamer binnengelopen en zag ik hen in bed of gewoon samen wat rondhangen. De paar keer dat ze in het huis overnachtte, sliep ze in de Rose Room. Die kamer ligt vooraan in het huis, uitkijkend op de bloemen, terwijl de vertrekken van Michael helemaal beneden, aan de achterkant van het huis liggen. Ze konden niet verder uit elkaar liggen. Ik kan me niet eens herinneren dat Michael ooit naar de Rose Room ging.”

Lisa Marie heeft wel altijd volgehouden dat zij en haar echtgenoot van twee jaar een bloeiend seksleven hadden. Zo vertelde ze over hoe hij zong om een orgasme te krijgen en hoe ze het liefst staand seks hadden.

In scène gezet

Maar Adrian gelooft daar niets van, en houdt vol dat ze maar zelden enige intimiteit tussen haar twee werkgevers zag. “Het was normaal voor hen om hand in hand rond het landgoed te wandelen en te praten", vertelt ze. “Dat deden ze vaak in het zicht van het personeel. Op een bepaald moment werden ze gefotografeerd en gefilmd in allerlei romantische poses. Het leek erg in scène gezet, wat mij betreft. Maar ik zag hen nooit kussen. Die normale uiting van liefde was bij hen afwezig.” En er is meer, vertelt de huishoudster. “Wanneer Lisa Marie het landgoed verliet, praatte Michael met niemand over haar of over hun relatie. Maar ik herinner me verschillende dagen waarop ze wegging en enkele uren later zijn ‘jeugdige vriendjes’ arriveerden. Zijn focus lag vanaf dan volledig op hen.”

“Ik kan dus gemakkelijk begrijpen waarom dit huwelijk een publiciteitsstunt zou zijn geweest", concludeert Adrian. “Je kan niet negeren waar zijn carrière op dat moment stond. Hij had net een schikking getroffen met Jordie Chandler over kindermisbruik, en zijn imago had een deuk opgelopen. Dus een beroemde vrouw, een van de meest begeerlijke vrouwen ter wereld, kwam net op tijd om de twijfelaars het zwijgen op te leggen. Vergeet niet dat dit Hollywood was.”