Huiselijk geweld? Politie moet tussenbeide komen bij Boris Becker en zijn vrouw

13 juli 2018

00u04

Bron: Bild 1 Celebrities Voormalig tennisser Boris Becker (50) en zijn Nederlandse vrouw Lilly Kerssenberg gaan na een relatie van dertien jaar uit elkaar, zo raakte recent bekend. Volgens de Duitse krant Bild zou de scheiding echter niet van een leien dakje lopen, want onlangs werd de politie opgeroepen om tussenbeide te komen tijdens een hevige ruzie.

Hoewel Boris en Lilly Becker bij de bekendmaking van hun scheiding benadrukten dat ze nog wel goed bevriend zijn, lijkt die goede band nu ver weg. Volgens de politie in Londen was er immers sprake van een huiselijk incident in de wijk Wimbledon, waar de twee wonen. De ordediensten zouden zijn opgeroepen voor een uit de hand gelopen ruzie tussen Boris en Lilly te bedaren. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar er zou volgens Bild sprake zijn van een handgemeen. Er zou ook nog geen aangifte gedaan zijn.

Waarom het stel überhaupt een punt achter de relatie zet, is ook niet duidelijk. Hun advocaat, Christian-Oliver Moser, hield het op: “Het was geen makkelijke beslissing”. Voor beide partijen is het welzijn van hun achtjarige zoon Amadeus het belangrijkst, benadrukte de raadsman nog.

Mogelijk stond hun relatie onder druk vanwege de financiële problemen van de oud-tenniskampioen. Hij zou zo’n 61 miljoen euro schuld hebben gehad toen hij vorig jaar failliet werd verklaard. Boris beweerde echter altijd dat de geldsores zijn relatie alleen maar sterker hadden gemaakt. “We hebben het gevoel van ons twee tegen de wereld”, zei hij in een documentaire.