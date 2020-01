Huis waar Kim Kardashian huwelijk van 72 dagen doorbracht te koop voor 5 miljoen LV

03 januari 2020

15u37

Bron: ANP 2 Celebrities Bijna tien jaar geleden stapte Kim Kardashian (39) in het huwelijksbootje met basketbalspeler Kris Humphries (34), om de relatie drie maanden later alweer te beëindigen. Het huis waar Kris Kim destijds ten huwelijk heeft gevraagd staat nu te koop.

Het optrekje staat in Beverly Hills en voor 5,7 miljoen dollar is het van jou. E! News heeft foto's van het huis online gezet. Het is een prachtige omheinde Toscaanse villa in een doodlopende straat, compleet met zwembad, waterval, buitenkeuken en buitenbar. Kim woonde er van 2010 tot 2013.

Alhoewel het huwelijk geen lang leven was beschoren, duurde het een hele tijd totdat Kris en Kim officieel gescheiden waren. Het papierwerk rond hun scheiding was pas anderhalf jaar later rond, een kleine twee weken voordat Kim beviel van dochter North West (6) met haar huidige man en rapper Kanye West (42).