Huis verkocht en erfenis geregeld: voelt Larry King het einde naderen?

05 februari 2020

14u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Dat Larry King (86) van plan was om zijn villa van de hand te doen, wisten we intussen al. Maar naar de reden voor zijn plannen was het gissen. Volgens de omgeving van de talkshowhost kwam de beslissing de woning van de hand te doen er na slecht nieuws: “ Larry probeert zijn zaken in orde te brengen omdat hij voelt dat het einde nadert”, klinkt het.

Volgens Amerikaanse media zou de villa in Beverly Hills - waar onder meer zes slaapkamers, acht badkamers, een fitnessruimte, een poolhouse en een logeerverblijf met twee slaapkamers te vinden zijn - intussen verkocht zijn voor zo’n 15,4 miljoen euro. “Het huis verkopen is één van de lasten die hij zijn kinderen wil besparen na zijn dood”, zegt zijn ongeruste omgeving. “Een mooi zakcentje voor zijn zonen Chance (20) en Cannon (19). Larry is daar erg mee bezig. Na zijn beroerte vorig jaar in maart besefte hij dat zijn dagen misschien wel geteld zijn.”

Op de sukkel

Larry King is inderdaad al langer op de sukkel met zijn gezondheid. In 2019 lag hij wekenlang in een coma. “Ik had een beroerte”, bekende King toen. “Alles werd beter, behalve mijn linkervoet. Ik heb sindsdien elke dag gerevalideerd, en ze zeggen dat ik met Kerstmis weer zal lopen.” De voormalig CNN-host zat lang in een rolstoel. “Het is een moeilijk jaar geweest, ik kan me sinds maart niets meer herinneren. Ik heb geen auto meer gereden, maar ik ben weer aan het werk en dat geeft me een geweldig gevoel”.

De beroerte is niet het enige obstakel in Kings medische dossier: eerder maakte de tv-presentator bekend dat hij longkanker heeft. De ziekte werd vastgesteld tijdens Kings jaarlijkse controle waarbij ook een röntgenfoto van de borst wordt genomen. Daarop stelden de dokters een kwaadaardig bolletje vast. De presentator, die destijds na de stopzetting van zijn show op CNN in 2010 drie jaar later de overstap maakte naar de Russische zender RT, werd geopereerd. In 1999 herstelde King ook al van prostaatkanker.