Huis van Oprah is beschadigd na modderstroom KDL

10u56

Bron: Instagram 1 AP Celebrities Slecht nieuws voor Oprah Winfrey. Het huis van de voormalige talkshowhost is beschadigd na de modderstroom die door Montecito trok.

"Wat een dag! Ik bid voor onze gemeenschap in Santa Barbara. Ik werd wakker met dit vuur dat ontstond na een gaslek en zag dan de modder in mijn tuin", schijft Oprah bij een drie video's die ze op Instagram deelde. "Helikopters vliegen rond om mijn buren te redden. Ze zoeken nog naar vermiste personen. Al 13 mensen zijn overleden", klinkt het nog. Op één van de video's is te zien hoe Oprah door haar tuin stapt en diep in de modder zakt.

What a day! Praying for our community again in Santa Barbara. Woke up to this blazing gas fire. then swipe left to see how deep the mud is in my backyard. Helicopters rescuing my neighbors. Looking for missing persons. 13 lives lost. #Mudslides.