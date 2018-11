Huis van Caitlyn Jenner afgebrand in Malibu TK

09 november 2018

22u57

Bron: ANP 0 Celebrities Het huis van Caitlyn Jenner (69) is verloren gegaan bij de bosbranden in het zuiden van Californië. Dat meldt TMZ. Het huis, waar haar realityserie ‘I Am Cait’ zich deels afspeelde, bevond zich op de top van een heuvel met uitzicht op het strand van Malibu.

In het zuiden van Californië woeden momenteel twee grote branden. De bekende kustplaats Malibu moest gedeeltelijk geëvacueerd worden. Bronnen van TMZ zeggen dat het huis van Caitlyn in vlammen opging toen het vuur richting de voorstad van Los Angeles trok. Caitlyn woont sinds 2015 in Malibu en had eerder ook al te maken met natuurrampen. Vorig jaar begaf haar dak het tijdens een grote storm.

Caitlyns stiefdochter Kim Kardashian zit ook op haar ongemakken. Zij moest haar huis in Calabasas verlaten vanwege de natuurbranden, net als Khloe en Kourtney. Voorlopig bleven hun huizen wel bespaard.