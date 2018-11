Huis Robin Thicke volledig verwoest in bosbranden TDS

11 november 2018

17u53

Bron: ANP 0 Celebrities Het huis van zanger Robin Thicke is tot de grond toe afgebrand in de bosbranden die nu in de staat Californië woeden. Thicke, zijn zwangere vriendin April Love Geary en hun kinderen wisten nog net te ontsnappen aan de vuurzee.

De branden, die afgelopen donderdag begonnen, hebben al duizenden huizen verwoest en kostten al aan 25 mensen het leven. De zanger en zijn familie besloten de dag erna hun spullen te pakken. Bij hun terugkeer ontdekten ze dat de bungalow, die 2,3 miljoen euro waard was, compleet was verzwolgen door de bosbranden. Geary deelde een foto van de resten van het huis op Instagram. “Ik ben zo verdrietig, maar zo dankbaar dat we veilig zijn. Ik bid voor iedereen in Malibu, onze stad gaat in vlammen op,” schreef ze onder de foto.

Eerder al brandde het huis van Caitlyn Jenner af, en ook Kim Kardashian-West moest haar huis ontvluchten. Andere sterren die zijn geëvacueerd zijn Lady Gaga, regisseur Guillermo del Toro en actrice Alyssa Milano.