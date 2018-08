Huis Avicii stilletjes verkocht voor 15 miljoen MVO

29 augustus 2018

15u57 0 Celebrities De villa van de overleden wereldster Avicii in Hollywood is in stilte verkocht voor 17,5 miljoen dollar (15 miljoen euro). De 28-jarige dj stapte in april uit het leven in Oman.

Volgens de onroerendgoedwebsite Redfin, kocht Avicii de woning in Holywood Hills in 2013 voor 15,5 miljoen dollar. Voor zijn dood deelde Tim Bergling, zoals Avicii in het echt heette, vaak foto's van hemzelf terwijl hij aan het relaxen was in het huis.

Vanuit het huis had de Zweedse muziekproducer een prachtig uitzicht over Los Angeles. Het huis is gebouwd in 2008 en heeft een infinitypool, een spa en vijf slaapkamers.